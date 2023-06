Zo groot als een zandkorrel en amper waarneembaar, en toch wil elke modeliefhebber het in huis: de nieuwste handtas van MSCHF

Wat heeft de grootte van een zandkorrel, is amper waarneembaar met het blote oog, maar wil elke modeliefhebber toch in huis halen? Het antwoord: de nieuwste handtas van MSCHF, het merk dat steevast de aandacht weet te trekken met z’n opvallende designs. Na de Dora-botten en de sneakers met bloed komen ze nu met de Microscopic Handbag.

Mini handtassen zijn in de laatste jaren. Merken als Jacquemus maken er een sport van om ze steeds kleiner én onhandiger te maken. Want wat is een mens nu eigenlijk met een tas waar niet eens een smartphone of portefeuille in past? De Microscopic Bag is dan ook meer bedoeld als een kunstwerk en een sterk staaltje kritiek.

© MSCHF

Kritiek

“Nu handtassen - ooit functionele objecten - steeds kleiner en kleiner worden, wordt ook hun nut steeds abstracter, totdat het niet meer is dan een merk. Eerdere kleine lederen tassen vergden nog steeds een hand om ze te dragen - ze werden disfunctioneel, een ongemak voor hun drager”, aldus MSCHF in een persbericht.

Het handige aan de Microscopic Bag is dan ook dat het ding met gemak op het topje van je vinger past. De exacte afmetingen bedragen 657 bij 222 bij 700 micrometer, wat vergelijkbaar is met een stofdeeltje. Wanneer je de tas van dichtbij bekijkt, merk je naast de gifgroene kleur trouwens nog iets anders bijzonders op: het is namelijk een mini versie van Louis Vuittons OnTheGo en dat zonder toestemming te hebben gekregen van LV.

Wie de tas graag in het echt wil aanschouwen, kan dat van 20 tot 24 juni in Parijs, meer bepaald in de galerij aan 8 Avenue Matignon. Kopen kan ook, want de tas wordt van 19 tot 27 juni aangeboden door het veilinghuis van Pharell Williams, Joopiter.