FCV Dender hervat trainingen, maar er is nog veel werk aan de winkel: “Eerst paar zaken op punt zetten voor we ons aan transfers wagen”

Vorig seizoen was FCV Dender helemaal niet klaar voor de seizoenstart, wat uitmondde in een desastreuze 1 op 15. Ook dit seizoen is er nog veel werk aan de winkel bij de hervatting van de trainingen en dreigt een race tegen de klok voor de jonge profclub.

Timmy Simons predikt voor de professionalisering van de club in alle geledingen, maar dat zou weleens een proces van langere adem kunnen worden. Zo begint FCV Dender noodgedwongen aan de trainingen buitenshuis omdat het terrein pas vorige week ingezaaid werd. Door het internationale jeugdtoernooi kon terreinverzorger Mario Van Den Berghe niet eerder aan de slag. Met de infrastructuur van TK Meldert vond Dender wel een uitstekend alternatief, dat de voorkeur kreeg op het voetbalcomplex van Sparta Den Bos in Sint-Katherina-Lombeek. TK Meldert beschikt niet alleen over een kunstgrasveld en moderne kleedkamers, maar stelt bovendien een mooie en ruime kantine ter beschikking waar de spelers samen kunnen ontbijten.

Poorten openwrikken

Met Julien Gorius stelde FCV Dender wel al een sportief manager aan nadat CEO Belinda Siahaan besliste dat de functies van coach en manager losgekoppeld moesten worden. Gorius beschouwt de contractverlenging van Timmy Simons alvast als een triomf. “Met Timmy Simons kunnen we sommige poorten misschien wel openwrikken die anders gesloten zouden blijven. Maar hij is uiteraard niet de enige factor om spelers binnen te halen. Ook het budget, de historiek van een club en de infrastructuur en de bestaande spelersgroep vertolken een rol. FCV Dender moet zich ontpoppen tot een club waar spelers zich verder kunnen ontwikkelen.”

Met Damien Broothaerts haalde Gorius op de valreep een physical coach aan boord die bij de hervatting van de trainingen meteen aan de bak kan. Gorius moet wel nog op zoek naar opvolgers voor T2 Benny Van Polfliet en keeperstrainer Tom Hofman. Van Polfliet werd als rechterhand van Regi Van Acker gewipt. Hofman blijft wel bij de club, maar krijgt een nieuwe rol als keeperstrainer bij de beloften. Videoanalist Pieter De Bot zat al rond de tafel met Gorius, maar wacht nog op een voorstel.

Versterking in elke linie

Op sportief vlak is het nog wachten op de eerste transfer, terwijl het huurcontract van de Turkse international Tiago Cukur afloopt en vernieuwd moet worden. “Over individuele gevallen laat ik me vooralsnog niet uit. Ik kan wel kwijt dat we in elke linie versterking nodig hebben om de ambitie waar te maken. Van een promotie mogen we niet dromen. We willen wel beter doen dan vorig jaar. We moeten jaar na jaar stappen voorwaarts zetten. Ik ben pas drie weken aan de slag. Eerst moest ik vanuit mijn ervaring bij RWDM een aantal zaken op punt te zetten vooraleer we ons aan transfers kunnen wagen.”

Oefenen tegen Standaard Denderleeuw en Oudenaarde

Maandag legt Simons er meteen de pees op met trainingen om 10.30 uur en 14.30 uur. Donderdag wordt een eerste oefenpartij gespeeld op bezoek bij buur Standaard Denderleeuw. “Die wedstrijd kadert in het partnership met de buren”, stelt Gorius. Op vrijdag 30 juni wordt geoefend op Oudenaarde. Nadien krijgen de spelers een week vrij vooraleer het tweede deel van de voorbereiding start.