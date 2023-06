Jamie Foxx deelt beelden van nieuwe film nu hij thuis herstelt van ‘medisch noodgeval’

In april werd Jamie Foxx van op de set van ‘Back in action’ door een medisch noodgeval afgevoerd naar het ziekenhuis. Nu, twee maanden later deelt de acteur een eerste trailer van Netflixfilm ‘They Cloned Tyrone’, waarin hij samen met John Boyega de hoofdrol op zich neemt. “It’s about to go down”, schrijft hij op zijn Instagram.

Dochter Corinne Foxx liet intussen weten dat haar vader al enkele weken uit het ziekenhuis is en thuis verder herstelt. Foxx’ familie wil verder niet uitweiden over de gezondheidstoestand van de acteur.

‘They Cloned Tyrone’ is vanaf 21 juli te zien op Netflix.