Yanina Wickmayer en Greet Minnen verliezen hun halve finale in het dubbelspel op WTA Rosmalen

Het Belgische duo verloor in de halve finales in twee sets (6-4 en 6-3) van het Japanse paar Shuko Aoyama/Ena Shibahara, samen het derde reekshoofd. De partij duurde een uur en negen minuten.

In de finale treffen Aoyama en Shibahara de winnaressen van de tweede halve finale, later op de dag, tussen de Georgische Oksana Kalahsnikova en de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich enerzijds en het Slovaakse duo Viktoria Hruncakova/Tereza Mihalikova anderzijds.

Woensdag verloor Minnen (WTA 120) in de tweede ronde van het enkelspel in Nederland van Sasnovich (WTA 71), het zevende reekshoofd, in drie sets (6-2, 4-6 en 6-3). Wickmayer (WTA 114) kon door haar overwinning op het ITF-toernooi in het Engelse Surbiton afgelopen weekend niet deelnemen aan de kwalificatierondes van het enkelspel in Nederland.