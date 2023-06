Recent werden in Genk 66 everzwijnen geschoten, in de zeugen zijn 42 embryo’s aangetroffen. — © Chris Nelis

Genk

Half februari werden er in één week tijd 40 everzwijnen gemeld in de woonwijken in Genk, afgelopen week waren dat er nog maar drie. Die daling is het gevolg van het toenemende beschikbare voedsel in het bos, maar ook van het leertraject van ANB. “Recent nog zijn er 66 everzwijnen geschoten. In de buik van de zeugen werden 42 embryo’s aangetroffen.”