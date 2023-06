Fien Delbaere acht kans op Giro klein en richt focus op tweede helft van seizoen: “Te veel valpartijen, het mag nu ook eens meezitten”

Veel kommer en kwel haalden Fien Delbaere dit seizoen al enkele keren van de fiets. Vorige week in de Ride London Classic was de 27-jarige renster uit Gent opnieuw betrokken in een valpartij. “Ik herneem volgende week in het Belgisch kampioenschap en ik hoop dat het nadien allemaal een beetje mag meezitten. Ik wil me in de tweede helft van het seizoen echt wel bewijzen”, klinkt het.

Fien Delbaere keek reikhalzend uit naar dit seizoen. Voor de eerste keer in haar carrière kon ze vorige winter de stap zetten naar een World-Tourploeg. “Ik heb me mijn keuze voor Israel Premier Tech Roland nog geen moment beklaagd. Er zitten veel nationaliteiten in de ploeg en dit maakt het net leuk.”

Hersenschudding

Minder plezier beleefde ze tot hiertoe aan de wedstrijden die ze reed. “Begin dit seizoen schoof ik onderuit in Valencia, maar het bleef bij een slechte dag. Nadien werd ik in de Omloop het Nieuwsblad door een andere renster van de weg gereden. En in de Brugge-De Panne Classic geraakte ik net voor De Moeren betrokken bij een nieuwe valpartij. Het leek allemaal mee te vallen, maar ik had wel een diepe wonde in de elleboog. Om die reden schrapte ik Gent-Wevelgem en kwam enkele dagen later Dwars door Vlaanderen in de plaats. Maar in deze wedstrijd liep het op de Kanarieberg wel heel verkeerd toen ik me plots niet meer kon herinneren waar ik was. Toen bleek dat de symptomen van mijn hersenschudding, door mijn val van een week eerder, naar boven kwamen. Aan een rustig tempo merk je dit niet, maar bij intensieve inspanningen is dit een ander verhaal.”

Staartbeen uit de kom

“Ik kwam acht weken niet aan koersen toe. Rusten was de boodschap. Een flinke domper omdat ik net in deze voorjaarsperiode mijn eerste piek van het seizoen had gepland. Ik zou ook een eerste keer Parijs-Roubaix rijden; maar ook dat viel dus in het water” zucht Fien Delbaere. “Ik hernam op 19 mei in Veenendaal en had nadien een goed gevoel in de Antwerp Port Epic. Het gaf me veel moed om eind mei in het driedaagse Britse wereldbekertreffen een goed figuur te slaan, maar het werd alweer niets. Bij een kleine afdaling tijdens de eerste rit werd een middeneiland niet aangegeven. Een renster knalde er pardoes tegen en in haar val sleurde ze tal van anderen mee. Ook ik lag er opnieuw bij. Mijn staartbeen was uit de kom en kon niet meer op het zadel zitten. Een pijnlijk verhaal. Eenmaal thuis kon de osteopaat mijn staartbeen opnieuw rechtzetten. De pijn nam intussen af en ik kan weer trainen.”

Geen Tour, misschien Giro

Fien Delbaere herneemt volgende zondag op het BK in Izegem. “Er is een kleine kans dat ik nadien de Giro zal rijden. Er is nog één plaats vacant in de ploeg, maar we zijn met meerdere kandidaten. De Tour staat sowieso niet op mijn programma. Ik kijk in ieder geval uit naar het tweede deel van het seizoen. Daarin hoop ik de kans te krijgen om me te bewijzen”, aldus Fien Delbaere die nog een doorlopend contract heeft voor volgend seizoen.