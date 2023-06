Hoe hij uitgroeide van veelbesproken Youtuber tot professionele bokser: Jake Paul krijgt eigen Netflix-docu

Op Instagram kondigt Jake Paul (26) zijn documentaire, ‘Untold: Jake Paul the problem child’ aan. In de Netflixreeks blikt hij terug op zijn carrière als professionele bokser en geeft hij een inkijk in zijn relatie met de Nederlandse Jutta Meerman (24).

Enfant terrible, Jake Paul geeft met de nieuwe docu een inkijk in zijn leven. In ‘Untold: Jake Paul the problem child’ laat de Amerikaan zien hoe hij uitgroeide van veelbesproken Youtuber tot professionele bokser. “Mijn leven is publiek te volgen sinds ik 16 was, maar mijn verhaal werd nooit verteld”, schrijft hij op Instagram.

De serie blikt niet alleen terug, maar dient ook als opwarmer voor zijn aankomende gevecht met UFC-legende Nate Diaz. De twee gaan op 5 augustus het duel aan in de boksring in Dallas. Naast zijn carrière als bokser komt ook Paul’s relatie met Nederlandse schaatskampioene Jutta Leerdam (24) aan bod.

De nieuwe docu maakt deel uit van de Netflix Untold reeks die in 2021 van start ging. Eerder verschenen reeksen over het verhaal van Caitlyn Jenner en de uit de hand gelopen NBA-wedstrijd in Michigan. ‘Untold: Jake Paul the problem child’ is vanaf 1 augustus te zien op Netflix.