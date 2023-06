Interne onderzoek naar verkrachting loopt nog, maar Manchester United neemt Mason Greenwood wel weer op in spelerslijst voor komend seizoen

Greenwood, 21, werd beschuldigd van poging tot verkrachting en aanranding van zijn huidige vriendin, maar het Openbaar Ministerie zei in februari dat de zaak was stopgezet omdat “het terugtrekken van belangrijke getuigen en nieuw materiaal dat aan het licht kwam betekende dat er niet langer een realistisch vooruitzicht was op een veroordeling”. Bovendien is alles terug oké tussen hem en zijn vriendin en verwachten ze zelfs een baby.

Maar Man United voert ook nog zelf een intern onderzoek uit naar de hele situatie, voor ze beslissen of Greenwood effectief nog in actie zal komen voor de club. De Glazers, de eigenaars van Manchester United, zullen wellicht de finale beslissing nemen over de toekomst van Greenwood bij hun club.

Het feit dat hij op de spelerslijst opgenomen is toont wel dat de club en coach Ten Hag nog geloven in Greenwood, want de club zette zeven andere spelers op de ‘release list’, spelers die mogen vertrekken dus. Het gaat vooral om jonge spelers die uit de jeugdacademie komen en de oude getrouwe Phil Jones.