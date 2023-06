Tienduizend registraties als stamceldonor op één maand tijd na oproep van moeder van 3-jarig meisje uit West-Vlaanderen

De moeder van de driejarige Rachèle deed een maand geleden een oproep naar potentiële stamceldonoren omdat haar dochter aan aplastische anemie lijdt. Enkel een stamceltransplantatie kan haar helpen. Sinds de oproep noteerde Rode Kruis-Vlaanderen meer dan tienduizend registraties.

“Dat is natuurlijk fantastisch nieuws, en we roepen andere mensen op om zich ook nog kandidaat te stellen”, zegt Joachim Deman van Rode Kruis-Vlaanderen. “Maar door de grote hoeveelheid aan nieuwe registraties, worden we een beetje overspoeld. Normaal krijgen we een honderdtal nieuwe registraties per maand, dus onze mensen doen er alles aan om alles zo snel mogelijk te verwerken. Kandidaat-donors moeten dus niet panikeren als het eventjes duurt voor ze reactie krijgen.”

Wie opgenomen wordt in de stamceldatabank, moet tussen de achttien en veertig jaar oud zijn. Toch is de kans klein dat je ooit opgeroepen wordt. “Gemiddeld duurt het twintig jaar voor mensen opgeroepen worden, je mag tot je zestigste doneren als stamceldonor”, zegt Deman. “Daarom laten we enkel mensen toe tot hun veertigste verjaardag.”

Wie zich nog wil registreren, kan dat doen via www.stamceldonor.be.