Darters Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts leggen het (tijdelijk) bij na wanvertoning: “Ik heb gezegd dat het allebei koppigaards zijn”

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts zullen vrijdagavond elkaar wel erkennen op het podium van de World Cup of Darts. Tijdens hun eerste groepswedstrijd negeerden de Belgische nummer 1 en 2 elkaar tot in het extreme toe, maar een bemiddelingsgesprek leverde iets op.

“Het is de eerste keer dat ik een koppeltoernooi speel met een partner waarmee ik niet goed overeenkom”, zei Huybrechts na afloop van de 4-0 zege tegen Finland. Van den Bergh wilde er geen commentaar over geven. “We zullen zondag wel spreken als we gewonnen hebben. Hoe lang de issues al bezig zijn? Een paar weken. Ik heb geprobeerd om erover te praten met Dimitri voor dit toernooi, maar dat was geen goed gesprek. Het is iets wat ik voor de rest privé ga houden, we zullen zien hoe lang het echt privé blijft.”

De druppel die de emmer deed overlopen, was een formele klacht van Van den Bergh aan het adres van Huybrechts. Met de pijnlijke vertoning in Frankfurt tot gevolg: geen vuistjes, geen knuffel, zelfs geen blik na de nochtans indrukwekkende overwinning. En aparte interviews. De Belgische sociale media ontplofte en riep schande. ‘Zo vertegenwoordig je je land toch niet?’. Dat is een notendop de boodschap die velen dartsfans deelden op Facebook, Twitter, Instagram...

Gesprek

En dus gaan ‘The Hurricane’ en ‘The DreamMaker’ hun gedrag aanpassen. Dat is het resultaat van een bemiddelingsgesprek onder het toeziend oog van Mac Elkin, de manager van Dimitri Van den Bergh en ex-manager van Kim Huybrechts. Die laatste prees de jonge Van den Bergh in het verleden nog aan bij Elkin, die de talentvolle darter quasi meteen in huis haalde.

Beide heren zullen op het podium opnieuw ‘normaal’ doen en er zullen ook opnieuw samen interviews gegeven worden, tot en met het einde van de World Cup. De Belgen hebben tegen China slechts één gewonnen leg nodig om zich als groepswinnaar te plaatsen voor de tweede ronde.

“Ze gaan zich vanaf nu terug professioneel gedragen”, aldus Elkin. “Gisteren hebben ze hun job gedaan, maar zagen ze er niet zo goed uit voor de media, toeschouwers en kijkers. Vandaag zal alles opnieuw normaal verlopen. Ze zullen elkaar steunen, zoals ze altijd gedaan hebben. Ze zullen handen schudden, misschien niet altijd een vuistje uitdelen, maar voor dit toernooi gaan ze opnieuw als een team spelen. Voor het land, voor de fans, voor de familie… Ze zullen elkaar niet meer negeren zoals donderdag.”

Elkin zette Van den Bergh en Huybrechts samen in een aparte kamer. Tien minuten lang spelde hij hen de les. “Kim vroeg gisteren één uur voor de match om te praten”, klinkt het. “Je weet dat Dimitri altijd zeer gefocust is op dat moment, dus ik heb Kim toen duidelijk gemaakt dat het niet het juiste moment en plek was. Dat had eerder moeten gebeuren. Vanmorgen heb ze dan samengezet en mijn gedacht gezegd. Ik wil niet dat jullie praten, had ik gezegd. Ik heb ze daarna uitgelegd wat ik wilde dat er zou gebeuren en gezegd dat ze allebei heel koppig zijn. Op het einde hebben ze handen geschud en zijn ze akkoord gegaan om opnieuw als team te spelen. Oké, er zijn nog steeds persoonlijke problemen, die zullen niet ineens weggaan. Maar ze gaan opnieuw voor hun land spelen als duo. Ik denk dat er ook wat opluchting was bij beiden.”

© BELGA_HANDOUT

“Na de overwinning van gisteravond op de My Diesel Claim World Cup of Darts, zijn we gaan samenzitten om onze recente meningsverschillen te bespreken”, klinkt het in een statement van beide darters. “Hoewel er in de toekomst nog enkele problemen moeten opgelost worden, zijn we allebei volledig toegewijd om als team ons best te doen om de World Cup of Darts voor België te winnen en om onszelf, onze families en ons land op de beste manier te vertegenwoordigen. Dat begint met de wedstrijd van vanavond tegen China en onze focus ligt nu op de voorbereiding op die wedstrijd als team.”

Tot jolijt van Elkin. “Sinds ik in de dartswereld zit, heb ik altijd iets met België gehad. “Ik was er al bij tijdens de eerste World Cup, dertien jaar geleden. Ik voel alsof België mijn team is. Oké, het is zakelijk ook. Ik zit in met Dimitri, maar ik weet dat hij en Kim als team dit WK kunnen winnen. Als ze hun beste vorm halen, kunnen ze iedereen verslaan. Dimitri bewees dat gisteren ook. Kim gaf toe dat hij wat minder was, dus dit alles had een groter effect op hem dan op Dimitri. Dimitri ventileerde zijn woede richting in het bord, Kim kropte het op. Dat zag je ook. Maar als ze het goed willen doen, moeten ze solidair zijn met elkaar. Ze zijn ermee akkoord gegaan om dat te doen. Dimitri speelde één match als een soort van protest, maar dat is nu voorbij.”