Elektrische tweedehandswagen nog niet erg populair

Elektrische tweedehandsvoertuigen zijn nog steeds niet echt gegeerd. Dat blijkt uit een analyse door zoekertjeswebsite AutoScout24 over de markt voor tweedehandsauto’s tijdens de eerste vijf maanden van het jaar. Een beperkt aanbod, hoge prijzen en onzekerheid over de betrouwbaarheid van batterijen leiden er volgens AutoScout24 toe dat dit type voertuig de conventionele verbrandingsmotoren niet van de troon kan stoten.

Elektrische en hybrideauto’s zijn goed voor respectievelijk 2,5 procent en 6 procent van de zoekopdrachten op het AutoScout24-platform. Die cijfers komen overeen met de registraties, die goed zijn voor 1,5 procent (elektrisch) en 5,7 procent (plug-inhybride) van het marktaandeel.

Diesel

De dieselwagen blijft dan weer erg belangrijk op de tweedehandsmarkt en was tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar goed voor 36,5 procent van de registraties, iets minder dan de 40 procent tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Het is vooral in het segment met een gemiddelde leeftijd van 5 tot 14 jaar dat diesels populair blijven, goed voor meer dan 50 procent van de inschrijvingen. Die leeftijdscategorie komt overeen met de piek van inschrijvingen van dit type motor op een moment dat diesels werden aangemoedigd door de overheid. In het oudste voertuigsegment daalt het aandeel snel tot een op de zeven inschrijvingen (15,1 procent), een iets beter aandeel dan voor de eerste vijf maanden van 2022 (14,3 procent).

Stijging

In de eerste vijf maanden van het jaar kende de markt voor tweedehandse auto’s een stijging van 3,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Er zijn momenteel meer dan 100.000 auto’s beschikbaar op AutoScout24, een stijging van 19,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Deze toename in het aanbod heeft volgens de zoekertjeswebsite geleid tot een lichte daling met 0,6 procent van de gemiddelde prijs van auto’s. Hoewel die daling eerder sporadisch lijkt, wordt ze volgens AutoScout24 al drie maanden op rij bevestigd, met een daling van 2,2 procent. Deze trend is nog sterker voor elektrische auto’s, die met 10,8 procent zijn gedaald en voor hybride auto’s, die sinds het begin van het jaar met 4,2 procent zijn gedaald.