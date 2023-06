Buitenbeenpop licht tipje van de sluier: dit jaar met snoezelkar én Stan Van Samang

Het sfeervolle openluchtfestival Buitenbeenpop dat Leopoldsburg op de kaart zette, is ook nu weer aangepast aan de wensen en behoeften van personen met een beperking. Om de doelgroep nog extra comfort te bieden, pakt editie 2023 uit met twee nieuwigheden. In samenwerking met St-Oda kan de mobiele snoezelkar uitgetest worden. “Snoezelen is een samentrekking van snuisteren en doezelen en helpt om aangename prikkels te stimuleren en anderzijds de onprettige prikkels te laten afnemen”, vertelt projectmedewerker Kim Scheepers. Andere nieuwigheid dit jaar is de duurzame samenwerking met Helpper, een organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en specifiek voor de budgethouders en hun mantelzorgers. “Voor het eerst sinds ons 6-jarig bestaan zetten we een stap naar de festivalwereld. Een team van tien mensen zal op Buitenbeenpop de hele dag in de weer zijn om bezoekers praktisch bij te staan”, vertelt Virginie Dua.

Ietsje meer

Organisator Jan Vanzeir verklapte dat het qua muzikaal aanbod dit jaar ietsje meer mocht zijn nadat de balans van de editie 2022 met 6.000 bezoekers positief werd afgesloten. Tenslotte was het aan presentator Jelle Cleymans die vier jaar geleden het peterschap aanvaardde om de artiestenlijst van de BBP 2023 prijs te geven. Naast de vertrouwde XL Band wordt een podiumplaats voorzien voor Frimout, Margriet en Celien, Luc Steeno, Sam Gooris, Günther Neefs, Get Ready en Stan Van Samang.

(sb)

www.buitenbeenpop.be