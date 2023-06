Jong Genk-aanvoerder Tuur Rommens in beeld bij Westerlo

Rommens, die in de jeugd al even bij Westerlo speelde en daar in 2012 door KRC Genk werd weggeplukt, speelde vorig seizoen een belangrijke rol in het behoud van Jong Genk in de Challenger Pro League. Als aanvoerder kwam hij in 31 wedstrijden tussen de lijnen. Daarin was hij goed voor één doelpunt en vijf assists.

Bij de Genkse A-kern heeft de Turnhoutenaar volgend seizoen niet meteen zicht op speelgelegenheid. Met Gerardo Arteaga en nieuwkomer Joris Kayembe heeft coach Wouter Vrancken immers al twee linksachters ter beschikking.