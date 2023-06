Leerkracht (27) die beschuldigd wordt van zedenfeiten met minderjarige leerlingen maand langer in cel

De aanhouding van de 27-jarige T.L., die verschillende zware zedenfeiten pleegde in een school in Blankenberge, werd nogmaals met een maand verlengd. De leerkracht zit nu al ruim een maand in de cel.

T.L. zit sinds 17 mei in de cel nadat hij zélf naar de politie stapte. De leerkracht zou jarenlang een relatie hebben gehad met een 18-jarige leerling, maar dat was maar het topje van de ijsberg. Want daarnaast zou de populaire leerkracht ook seks gehad hebben met nog drie leerlingen, waarvan iemand van amper 14 jaar. “Enorm zware feiten”, klonk het toen bij de onderzoekers.

De feiten waren al meerdere jaren aan de gang. Vrijdag verscheen T.L. voor een tweede keer voor de raadkamer in Brugge, waar zijn aanhouding nogmaals met minstens een maand verlengd werd. “Zijn aanhouding is bevestigd”, zegt meester Christine Mussche, die zich verder onthoudt van commentaar. De leerkracht gaf al langere tijd les aan het Sint-Jozef Sint-Pieter, een middelbare school in Blankenberge.

Eerste van de twee

T.L. had na zijn arrestatie al aangegeven dat hij hulp zocht voor zijn gedrag. Hij zou in de gevangenis psychologisch geholpen worden, al is niet duidelijk of die hulp er ondertussen al gekomen is. Zijn school schorste de man al preventief nadat bleek dat hij aangehouden was voor zware zedenfeiten. “Mijn cliënt beseft dat hij het vertrouwen van veel mensen beschaamd heeft. Er is daarom ook de nodige schaamte”, liet zijn vorige raadsman, Bart Bleyaert, vorige maand nog optekenen.

Ondertussen brak er ook nog een tweede zedenzaak uit in het Sint-Jozef Sint-Pieter: M.C., een andere medewerker van de school, zit ondertussen ook in de cel op verdenking van grooming en aanzetten tot ontucht van minderjarigen.