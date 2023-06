Onthaalmoeder maand langer in cel na vermoedelijke mishandeling van baby Liony

Het zes maanden oud baby’tje Liony werd vorige week donderdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Toen haar ouders Lieselotte De Soete (30) en Tony Ingelrest (48) haar bij de onthaalmoeder gingen halen, zat ze slap in haar stoeltje. Er was duidelijk iets aan de hand. Na veel tests bleek het meisje slachtoffer te zijn van shakenbabysyndroom.

De Evergemse onthaalouders, een man en een vrouw, werden opgepakt door de politie. De man werd al snel vrijgelaten onder voorwaarden, de vrouw werd maandag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van slagen met arbeidsongeschiktheid aan een minderjarige en mensonterende behandeling. (lees verder onder de foto)

Baby Liony toen ze op intensieve zorgen lag. — © rr

De raadkamer besliste haar aanhouding nu met een maand te verlengen. Advocaat Kevin Poelman staat de onthaalmoeder bij en legt zich daarbij neer. “Mevrouw verleent haar medewerking aan het onderzoek. We willen in alle sereniteit het verloop ervan afwachten”, zegt hij.

Er is nog geen verdere duidelijkheid over het vermoedelijke schudden van het kleine meisje.

Baby Liony heeft een kleine week in het ziekenhuis gelegen. Het baby’tje lag een tijdje op intensieve zorgen, maar is sinds dinsdag terug thuis. Volgens mama Lieselotte krijst Liony wel regelmatig. “En zodra ze me ziet, plakt ze aan mij”, zegt ze. Het was een zware week voor de ouders, maar ze blijven optimistisch. “We hebben vertrouwen en denken positief. Dat moeten we wel.”