Unizo gaat op bezoek bij wijndomein Thilesna in Dilsen-Stokkem

Een zonovergoten avond waarbij de aanwezige ondernemers konden genieten van lekkere wijntjes in de wijngaard van Johan Jacobs en Carmen Janssen. Na een boeiende rondleiding konden de aanwezigen genieten van heerlijke wijnen en lekkere hapjes. "We brengen ondernemers van Dilsen-Stokkem graag samen voor informele netwerkmomenten en waar kan dat beter dan in een prachtige wijngaard", aldus Jochen Ochal, voorzitter van UNIZO Dilsen-Stokkem.