Nationale Bank trekt opnieuw aan alarmbel over begroting en concurrentiekracht

De Nationale Bank trekt nog maar eens aan de alarmbel over het begrotingstekort en de dalende concurrentiekracht. “We vliegen met maar één motor in plaats van twee, wat ons kwetsbaar maakt”, zei gouverneur Pierre Wunsch bij de presentatie van de lenteprognoses van de bank.

Het gaat niet slecht met de Belgische economie, was de eerste boodschap van de bank. Een recessie werd vermeden en de groei dit jaar zal hoger uitkomen dan eerst verwacht. De NBB gaat uit van een jaargroei van 1,4 procent, tegen een eerdere prognose van 0,6 procent. Daarna zou de groei wat afnemen tot 1,3 procent in 2024 en 1,2 procent in 2025.

Maar de groei komt uitsluitend van de binnenlandse vraag, die hoog is dankzij de gestegen koopkracht van de Belgen. Onze uitvoer voelt de impact van de verslechtering van de concurrentiekracht, een gevolg van de automatische loonindexering in België. De lonen zijn daardoor sterker gestegen dan in de buurlanden. Er is wel een inhaalbeweging, maar die zal volgens Wunsch niet groot genoeg zijn om terug te kregen naar de oorspronkelijke situatie.

Vliegen op “één motor”

Dat maakt dat de Belgische economie “vliegt op één in plaats van twee motoren”, waarschuwde Wunsch. Bovendien is er nog een probleem: de bevolking op arbeidsleeftijd zal niet meer stijgen de komende jaren, en uiteindelijk zal de groep krimpen. Om dan nog groei te realiseren, moeten meer mensen aan het werk worden gezet en/of moet de productiviteit omhoog. De laatste jaren is de productiviteit afgenomen.

Een andere “handicap” voor de Belgische economie is het hoge begrotingstekort. Wunsch waarschuwt daar al langer voor. België komt zo goed als zeker weer op het Europese strafbankje terecht omdat de Europese begrotingsdiscipline niet wordt gerespecteerd. “Op een bepaald moment moet er een fundamentele breuk komen in de manier waarop men aan politiek doet”, zei Wunsch, verwijzend naar het besparingsbeleid dat werd gevoerd na de oliecrisis van de jaren zeventig.