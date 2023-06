Het loopt storm voor de ‘Night of the Proms’: extra show toegevoegd

Het loopt storm voor de ‘Night of the Proms’. Daarom komt er een extra concert op zondagnamiddag 26 november op 15 uur.

Op de affiche van de ‘Night of the Proms’ van dit jaar staan onder andere Toto, Clouseau, Anastacia en James Morrison. “De bekendmaking van die namen zorgde al voor een stormloop op de tickets”, zegt de organisatie. Voor vrijdag 24 november zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar, maar voor de show op zaterdag 25 november is dat nog slechts een handvol. De organisatie kondigt daarom vrijdag een extra show aan op zondagmiddag 26 november om 15 uur.

Zoals vorige edities worden de artiesten ook dit jaar weer begeleid door het Antwerp Philharmonic Orchestra, NOTP backbone band en koor Fine Fleur onder leiding van de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche.

(lees verder onder de video)

https://youtube.com/shorts/WHvWyLea0vI?feature=share

De presentatie is ook dit jaar weer in handen van Bart Peeters.

Naast de klassieke ‘Night of the Proms’ is er ook nog de ‘Night of the Proms Summer Edition’ op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli 2023 op het kerkplein voor de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde met oa. Johnny Logan, Matteo Bocelli, Mark King (van Level 42), Sandra Kim, Laura Tesoro en Mama’s Jasje. Presentator van dienst is Peter Van de Veire.

Tickets, ook voor de extra show van 26 november, zijn meteen beschikbaar via www.nightoftheproms.be.