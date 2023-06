Beringenaar riskeert 4 jaar cel voor aanranding van adoptiedochters

Volgens het openbaar ministerie begon het misbruik van de twee meisjes toen ze 12 jaar waren. Zelf ontkende de betichte dat. De man bleef erbij dat hij slechts bij een stiefdochter over de schreef was gegaan toen ze al 18 jaar was. Hij kuste haar en raakte haar tepels aan. Als ze iets wou kopen, moest ze zich ontkleden en op bed gaan liggen met de benen open. Vervolgens begon hij haar te kussen van aan de knieën tot aan haar geslachtsdeel. “Ik voelde me misbruikt als een hoer”, verklaarde het slachtoffer aan de politie. Ook bekende hij in haar borsten te knijpen, in ruil voor toestemming om uit te gaan. Het achterwerk bleek eveneens niet veilig te zijn voor de vijftiger en strelen over hun geslachtsdeel terwijl ze hun kledij nog aan hadden evenmin.

Speels

De verdachte stelde dat er van een seksuele connotatie geen sprake was. Het was speels bedoeld en om haar weerbaar te maken. “Als ze neen durft zeggen tegen een betrouwbaar persoon, dan kan je dat tegen iedereen zeggen”, verklaarde hij vrijdag in de Hasseltse rechtbank. De rechter viel net niet van verbazing van de stoel. “De middelen zijn ernstiger dan het doel.” Het openbaar ministerie schetste dat de bal aan het rollen ging toen een van de zusjes naar de politie stapte.

Dat ging niet zonder slag of stoot, want achteraf werd geprobeerd om alles te minimaliseren en zelfs te ontkennen. “Om te vermijden dat het gezin kapot gaat”, klonk het. Volgens de procureur begon de aanranding wel degelijk vanaf dat de meisjes 12 jaar waren. Hij verwees naar de verklaring van de moeder die het tepeldraaien had opgemerkt. Ook verklaarde een slachtoffer dat ze vanaf die leeftijd iets vreemds gevoeld had. Later draaide ze haar versie bij door te stellen dat ze een levendige droom had.

Autist

De procureur vorderde 4 jaar cel, waarvan een deel met uitstel. Advocaat Jan Swennen nam het op voor de betichte. Hij sprak over een slachtoffer en dat de feiten begonnen vanaf haar meerderjarigheid. De raadsman pleitte dat zijn cliënt een autist is die denkt in bepaalde categorieën die niet te begrijpen zijn. Hij vroeg om een straf met volledig uitstel onder voorwaarden op te leggen. Na alle perikelen woont het gezin weer onder een dak. Vonnis op 17 juli.