KRC Genk oefent op 19 juli in Portugal tegen Sporting CP

Sporting eindigde vorig seizoen op de vierde plaats in de Portugese competitie achter kampioen Benfica, Porto en Braga. In de Europa League kegelde het team van Ruben Amorim het Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard in de achtste finales uit het toernooi. In de kwartfinales was Juventus over twee wedstrijden te sterk voor de Portugezen.

Het oefenprogramma van blauw-wit is met de clash tegen Sporting zo goed als volledig rond. De eerste oefenwedstrijd wordt op 1 juli in Termien gespeeld tegen eerstenationaler KVK Tienen. Een week later volgt achter gesloten deuren een duel tegen OH Leuven en tijdens de stage in Venray, in de week van 10 juli, zijn de Nederlandse eersteklassers Fortuna Sittard en FC Utrecht waarschijnlijk de sparringpartners. Op 19 juli volgt dan de trip naar Portugal, waarna de voorbereiding op 22 juli wordt afgesloten met een laatste oefenwedstrijd tegen een nog te bepalen tegenstander.

KRC Genk opent op 25 of 26 juli zijn Europese campagne. Wie de tegenstrever wordt in de tweede voorronde van de Champions League, Panathinaikos of Servette Geneve, wordt pas bij loting bepaald op 21 juni.