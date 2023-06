Team Bahrain Victorious is kapot na overlijden Gino Mäder: “Zijn talent, toewijding en enthousiasme waren een inspiratie voor ons allemaal”

De wielerwereld is in rouw na het overlijden van Gino Mäder. Bij zijn ploeg Bahrain Victorious zijn ze kapot, zij verliezen een collega maar vooral een vriend. Milan Erzen, de sterke man achter het team, liet op de clubwebsite weten “kapot” te zijn van het overlijden

“Zijn talent, toewijding en enthousiasme waren een inspiratie voor ons allemaal”, laat Erzen weten op de clubwebsite. “Gino was niet alleen een extreem getalenteerde wielrenner, maar ook naast de fiets een geweldig mens. We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren, en onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijd.”

“Bahrain Victorious zal verder rijden ter ere van hem. Zijn nagedachtenis zal bewaard worden op elke weg waarop we koersen. We zijn vastbesloten om de geest en passie van Gino te laten zien, en hij zal altijd een integraal onderdeel van ons team blijven.”