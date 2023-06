Een rit in de Giro, een vijfde plek in het eindklassement van de Vuelta en een lijst ereplaatsen in de grootste WorldTourwedstrijden. De 26-jarige Gino Mäder was niet de grootste naam in het peloton. Maar op zijn 26ste bouwde de Zwitser wel aan een palmares waar menig prof nooit aan zal toekomen. “Zo’n verstandige gast”, treurt zijn ex-ploegmaat Victor Campenaerts.