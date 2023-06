KV Mechelen-doelman Coucke in beeld bij Club Brugge

In de zoektocht naar een nieuwe doublure voor Simon Mignolet heeft Club Brugge zijn oog laten vallen op Gaëtan Coucke van KV Mechelen. Club denkt aan de 24-jarige Limburger om in Brugge het vertrek van Senne Lammens naar Antwerp moeten opvangen.

Coucke gaat in Mechelen zijn laatste contractjaar in. KV wil hem graag houden, maar de onderhandelingen over een nieuw contract verlopen stroef. Na drie seizoenen bij Malinwa wil de doelman zijn opties openhouden. Al is het maar de vraag of hij vrede zal nemen met een rol als tweede doelman. In Mechelen zijn ze op de hoogte van de Brugse interesse, maar een officieel bod werd nog niet uitgebracht.

Ook bij Antwerp houden ze de situatie van de Mechelse doelman in de gaten, al haalde de Great Old dus wel al Lammens. Als het tot een transfer komt, gaat KV Mechelen sowieso op zoek naar een vervanger.