Zijn afdalingen vlak voor de finish in de koers verantwoord of niet? “Je legt de meet van Parijs-Roubaix toch ook niet op een kasseistrook”

Het overlijden van de Zwitser Gino Mäder na een vreselijke crash in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland donderdag heeft veel emoties losgemaakt in het peloton. Meteen ontstond ook de discussie of het wel verantwoord is om een koers te laten eindigen na een stevige afdaling. Remco Evenepoel toonde zich kritisch voor de parcoursbouwers, maar leider Mattias Skjelmose vindt dat het deel uitmaakt van het wielrennen.