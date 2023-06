‘The devil wears Prada’, maar dan in het echt: Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour zoekt nieuwe assistent

Heb je er altijd van gedroomd om in de modewereld te werken? En schrikt een grote workload jou niet af? Dan hebben we de ideale job voor jou gevonden, want niemand minder dan Anna Wintour is op zoek naar een nieuwe assistent. ‘The devil wears Prada’ als het ware, maar dan in het echt.

Hoewel het nooit expliciet werd gezegd, heeft niemand er ooit over getwijfeld: Miranda Priestly, vertolkt door Meryl Streep in de film ‘The devil wears Prada’, was het fictieve alter ego van Anna Wintour. Het boek dat aan de basis ligt van de verfilming werd bovendien geschreven door Lauren Weisberger, een voormalig assistente van Anna Wintour, dus de lotgevallen van Anne Hathaway waren lang niet zo fictief.

Anna Wintour, die al aan het hoofd staat van Vogue sinds 1988 en sinds 2020 ook actief is als Global Chief Content Officer van Condé Nast, is sinds jaar en dag een waar begrip in de modewereld. Haar typische look, inclusief carré en zonnebril, heeft een heuse iconische status gekregen. Iemand als zij heeft natuurlijk nood aan een persoonlijk assistent en daarom werd er nu een officiële vacature uitgeschreven.

Het jobaanbod

De ideale kandidaat heeft minimaal een diploma hoger onderwijs op zak, twee jaar ervaring in een administratieve functie en is extreem georganiseerd. Stress en deadlines horen bij de job, dus daar kan je maar beter vrede mee hebben. Qua salaris mag je rekenen op 60.000 à 80.000 dollar per jaar, wat volgens sommigen schandalig is voor een job bij Vogue in New York, maar daar laten we je liever zelf over oordelen. Wie ambities heeft om de rechterhand te worden van Anna Wintour of wie materiaal zoekt voor een nieuw boek, vindt de hele vacature hier.