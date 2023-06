Steeds meer fraude met concert- en festivaltickets: “Wees op je hoede”

Ticketfraude gebeurt via sociale media, verkoopplatforms of zelfs valse websites. Er worden valse of gekopieerde tickets aangeboden, ze worden niet geleverd na betaling of de tickets of evenementen bestaan gewoonweg niet.

In 2022 ontving de FOD Economie 141 meldingen van ticketfraude, met een totale gemelde schade van 13.141,76 euro. Dit jaar klopten al 82 consumenten bij de FOD aan met problemen, met een totale gemelde schade van 8.334,51 euro. Verwacht wordt dat er nog heel wat meldingen zullen bijkomen, omdat het festivalseizoen zich pas nu goed op gang trekt.

Valse advertenties

Volgens de meldingen die de FOD Economie ontving, worden consumenten het vaakst benaderd via valse advertenties op zoekertjessites en op sociale media. Fraudeurs doen dat door het plaatsen van berichten op sociale media waarbij (valse) tickets worden aangeboden. Ze gebruiken profielen die betrouwbaar lijken. Als consumenten zelf op zoek gaan naar tickets op sociale media gaan oplichters met de consumenten in gesprek via bijvoorbeeld berichtenapps. Om vertrouwen te wekken, delen ze foto’s van de tickets en (gestolen) foto’s van de identiteitskaart van de verkoper. Maar na betaling ontvangt de consument geen of onbruikbare tickets en na een tijdje verdwijnen die valse profielen.

De oplichters richten ook, zij het in mindere mate, valse websites op waarop ze valse tickets verkopen. Ze concentreren zich op de grote, populaire concerten, festivals of evenementen waarvoor de tickets zeer snel uitverkocht zijn en komen al in actie vlak na de aankondiging van het concert of de tournee en zelfs voor de start van de officiële voorverkoop. Vaak verschijnt hun website zelfs voor die van de officiële ticketverkoper in de resultatenlijst van een zoekmachine.

Officiële website

De FOD Economie raadt aan om tickets altijd te kopen via de officiële website van het festival of via de website van de zaal waar het concert plaatsvindt, of via de artiest. Daar zijn de enige correcte ticketinformatie en verwijzing naar het officiële verkoopadres te vinden.

Wie toch het slachtoffer wordt van ticketfraude, wordt gevraagd dat te melden op het meldpunt van de FOD Economie: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/