Advocaten Lucio Aquino en neef trekken naar Cassatie tegen overlevering aan Italië

Lucio Aquino (61) en zijn neef Donato O. (35) moeten overgeleverd worden aan Italië. Daar zijn ze verdachten in een Italiaans dossier over drugssmokkel en de maffiaclan ‘ndrangheta. Hun advocaten geven niet op en trekken naar Cassatie om die overlevering aan te vechten.

“We trekken naar Cassatie”, reageren advocaten Jan Keulen en Hugo Vandenberghe op de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen. Daar volgen ze de beslissing van de Limburgse raadkamer om Lucio Aquino en Donato O. over te leveren aan Italië.

Keulen en Vandenberghe treden op voor de 61-jarige Maasmechelaar. Frank Scheerlinck is raadsman van Aquino’s neef Donato O. (35) en trekt ook juridisch verder ten strijde. Want hun cliënten zien een overbrenging naar een Italiaanse gevangenis niet zitten. In Italië verdenken ze beide Belgen met Italiaanse roots van onder meer grootschalige drugssmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. In het dossier Eureka worden de verdachten daarbij gelinkt aan de machtige Calabrese maffia ‘ndrangheta.

Detentieomstandigheden

Op woensdag 3 mei van dit jaar werden bij tal van huiszoekingen verspreid over Europa 147 vermeende leden van de ‘ndrangheta gearresteerd. Daarbij ook Lucio en co. Van zes Limburgers vraagt Italië sindsdien de overlevering. Ook vragen de Italianen om een overdracht van de strafvordering. Ze willen met andere woorden het gelijkaardige Belgische onderzoek naar de verdachten overnemen om hen in hun land te berechten.

Zowel over de detentieomstandigheden in Italië, waar ze een strikt regime hebben voor vermeende maffiosi, als het uit handen geven van de strafvordering in ons land heeft de verdediging bezwaren.

De behandeling voor Cassatie moet binnen twee weken gebeuren. Als het hof van Cassatie de uitspraak van de KI vernietigt, komt het overleveringsverzoek opnieuw binnen de twee weken voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Over maximaal een maand weten de verdachten of ze naar Italië moeten of niet.