Lichaam van Franse Karine gevonden: haar ex leek radeloos toen ze vermist was, maar uiteindelijk ging hij door de knieën

Franse speurders hebben bijna drie maanden na de verdwijning van Karine Esquivillon het levenloze lichaam van de 54-jarige vrouw gevonden. De menselijke resten werden donderdagnacht in een bos aangetroffen nadat haar ex donderdagavond tot bekentenissen was overgegaan. Volgens de man werd het slachtoffer dodelijk getroffen bij een ongeluk met het schoonmaken van een vuurwapen.