Uitzonderlijk goed bewaard zwaard van 3.000 jaar oud opgegraven in Duitsland

In de Duitse deelstaat Beieren is een bronzen zwaard van 3.000 jaar oud gevonden. Het zwaard is nog in een uitzonderlijk goede staat, waardoor het een zeldzame vondst is.

Het zwaard is gevonden in een grafheuvel uit de 14e eeuw voor Christus. In deze tijd was het normaal om iemand in een kuil, kist, urn of hunebed te begraven en dan een heuvel erover te gooien. Vaak kregen de doden ook nog een grafgift mee, zoals voedsel, wapens en sieraden, om hen in het hiernamaals te helpen. Hoe meer aanzien iemand had, hoe meer giften hij kreeg.

Archeologen denken dat het zwaard ook een grafgift was voor de man, vrouw en jongere wiens resten in de grafheuvel in de gemeente Nördingen zijn gevonden. Dit was niet de enige grafgift: hun graf lag vol met bronzen spullen.

Het zwaard is vooral bijzonder omdat het nog glimt, terwijl het uit de bronstijd komt en het dus 3.000 jaar oud is. “De staat van bewaring is uitzonderlijk”, zegt conservator professor Mathias Pfeil, het hoofd van het Beierse Staatsbureau voor Monumentenzorg. Ook voor die tijd is het een bijzonder zwaard. Het is versierd met stempels en het handvat is gegoten over het lemmet, wat toen een lastige techniek was. Door het zwaartepunt vooraan in het lemmet en een achthoekige pommel voor tegengewicht bij de achterzijde van het handvat is het zwaard gemaakt om te vechten.