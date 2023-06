Bestuurder wanneer hij rijbewijs verliest omdat hij zo’n 15 glazen alcohol heeft gedronken: “Ik hoef het niet terug”

Bij een alcoholcontrole in de Brabantsedreef in Bornem plukte de politie Rivierenland woensdag een bestuurder uit het verkeer die maar liefst 2,97 gram promille alcohol in zijn bloed had. Dat komt overeen met het drinken van ongeveer 15 glazen alcohol. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken, maar de man verklaarde dat hij het omwille van zijn drankgebruik niet terug moet hebben. “Ik ben een gewoontedrinker.”

De controles op alcohol en drugs in de Brabantsedreef vonden woensdagmiddag plaats. In totaal werden er 106 ademtests afgenomen. Daarbij werd een bestuurder betrapt die onder invloed was van alcohol. De man had maar liefst 2,97 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Dat komt overeen met ongeveer vijftien glazen alcohol en resulteert doorgaans in zwaar dronkenschap.

Het rijbewijs van de man werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. “Maar op dat moment verklaarde de man spontaan dat hij een gewoontedrinker is”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politiezone Rivierenland. “Omwille van zijn alcoholgebruik maakte hij aan onze collega’s duidelijk dat hij zijn rijbewijs na die periode dan ook liever niet terug zou hebben.”

De controles op alcohol en drugs in het verkeer maken deel uit van het verkeersactieplan van de politie en de BOB-zomercampagne. “Ook in de nabije toekomst zullen we dergelijke acties blijven organiseren”, zegt Van de Sande. “Dat zowel overdag als ’s nachts, in de week en in het weekend.” (svds)