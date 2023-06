Extra politiecontroles aan zwembad Kapermolen in Hasselt na vechtpartijen

De politie LRH gaat vanaf dit weekend extra controleren in de omgeving van het stedelijk zwembad Kapermolen in Hasselt. Aanleiding zijn de vechtpartijen van afgelopen weekend en de jongeren die er voor overlast zorgden. “Wie uit de bocht gaat, zal het geweten hebben”, waarschuwt burgemeester Vandeput.

Eerder deze week raakte al bekend dat er extra hekken en veiligheidscamera’s komen aan het zwembad. Afgelopen weekend waren namelijk vechtpartijen ontstaan in de wachtrijen. Bovendien klommen jongeren over het hek én prikkeldraad om toch binnen te raken, ondanks het feit dat het maximumaantal van 1.000 bezoekers al bereikt was.

Nu laat de politie LRH ook weten dat ze de komende weken extra zullen controleren in de omgeving. “We hebben vastgesteld dat een bepaalde groep jongeren afgelopen weekend voor onrust zorgde. Door middel van extra controles willen we deze overlast een halt toeroepen”, zegt korpschef Philip Pirard.

Er zullen vanaf dit weekend identiteitscontroles worden uitgevoerd in de straten en pleinen rond het zwembad. “Wanneer onze ploegen strafbare feiten zoals drugsbezit of inklimming vaststellen, zullen ze kordaat optreden.” Ploegen zullen ook patrouilleren om een oogje in het zeil te houden. De politie wil er zo voor zorgen dat de Hasselaren op een aangename manier kunnen komen zwemmen.

Franstalige jongeren

“De overlast van afgelopen weekend kwam voornamelijk van Franstalige jongeren”, vult burgemeester Steven Vandeput (N-VA) aan. “Die zijn voor alle duidelijkheid meer dan welkom in Hasselt, maar ze moeten wel net zoals alle andere gasten hun manieren houden. We kunnen natuurlijk niet tolereren dat bezoekers zich onveilig voelen.”

“Een bezoek aan ons mooie Kapermolenpark moet een leuke en ontspannende dag zijn. Dat laten we niet verpesten door enkelingen die misschien elders al niet meer welkom zijn en daarom naar Hasselt uitwijken. Maar als ze in Hasselt uit de bocht gaan, zullen ze dit ook geweten hebben”, waarschuwt de burgemeester.