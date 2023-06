Blauwe haai jaagt toeristen schrik aan in Spaanse badplaats

In de bekende Spaanse badplaats Alicante verslikte een groepje strandgangers zich in hun cocktail toen ze plots een haai zagen opdoemen in de zee. Op beelden die online de ronde doen, is te zien hoe enkele plonsende toeristen zich vliegensvlug uit de voeten maken wanneer het dier met rasse schreden hun richting uit zwemt. Het zou gaan om een blauwe haai. Deze haaiensoort is ongevaarlijk voor de mens, maar de vis kan echter hevig uithalen als die zich bedreigd voelt. Gelukkig voor deze zonnekloppers gedroeg dit exemplaar zich niet agressief.