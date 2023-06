VIDEO. Thibaut Courtois roept Duivels-fans op om “rode muur” te creëren tegen Oostenrijk

De Rode Duivels spelen hun EK-kwalificatiematch tegen Oostenrijk zaterdagavond in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. En daar zijn Thibaut Courtois en co maar wat blij mee. In een filmpje roept onze nationale nummer één de fans op om volledig in het rood uitgedost naar het stadion te komen en zo “een rode muur” te creëren.