Huiveringwekkende beelden: huizen en straten in Nevada ingepalmd door miljoenen krekels

Vele mensen in de Amerikaanse staat Nevada beleven momenteel een ware nachtmerrie. Sinds kort zijn verschillende regio’s geteisterd door een extreme krekelplaag. Op akelige beelden valt te zien hoe miljoenen mormonenkrekels straten en gebouwen inpalmen. “Het is zo walgelijk”, klinkt het ondertussen bij inwoners in de stad Elko, die zich massaal opsluiten in hun huis om aan de krekels te ontsnappen.