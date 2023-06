Textielfabriek afgebrand na zware explosie in Russische regio Koersk, Rusland onderzoekt “potentiële aanval met vijandelijke drone”

In de regio Koersk in het westen van Rusland is dicht bij de grens met Oekraïne een textielfabriek afgebrand nadat er zich een zware explosie heeft voorgedaan. Er vielen geen gewonden, melden de lokale hulpdiensten vrijdag. Volgens lokale media was het vuur ontstaan toen de kantoren van de fabriek geraakt werden, waarna het vuur oversloeg naar het magazijn.

De ontploffing deed zich om 2.14 uur plaatselijke tijd voor in de textielfabriek in Krasnikovo, zo leren vrijgegeven beelden van een bewakingscamera.

(lees verder onder de tweets)

De Russische overheid geeft mee te onderzoeken of het om een “aanval met een vijandelijke drone” gaat. Dan wordt meteen in de richting van Oekraïne gekeken, want het incident speelde zich af nabij de grens en Russische regio’s in de buurt van de grens met Oekraïne zijn de voorbije weken al vaker aangevallen door drones en door troepen die de grens overstaken. Ook Moskou is door drones aangevallen. Kiev heeft toegegeven dat het achter veel van die aanvallen zat.