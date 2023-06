Retroscoop laat Tongenaren kennismaken met verborgen parels uit het verleden

Tongeren is vooral gekend om zijn Romeinse verleden, maar de geschiedenis van de stad is natuurlijk veel langer. De stad presenteert al heel wat resten en objecten uit dit lange verleden, toch zijn er nog tal van verborgen parels. Dit zijn stukken die onder het spreekwoordelijke stof in het erfgoeddepot liggen, die recent aan het licht kwamen tijdens opgravingen of worden bewaard in het stadsarchief. Ook deze ‘schatten’ vertellen boeiende verhalen en verdienen een plek in de schijnwerpers.

Gerard Stassen, schepen van Erfgoed: "In de Retroscoop willen we enkele keren per jaar een object uit het stadsarchief of erfgoeddepot tentoonstellen. Dat kan gaan om een archiefstuk, een beeldje… maar ook om een net opgegraven middeleeuwse kruik of Romeinse speld. Op die manier laten we de Tongenaar keer op keer kennismaken met een stukje ongekend verleden van de stad. De eerste opstelling toont een zogenaamde ‘honingpot’. Gek genoeg was dit geen pot waarin honing werd bewaard, maar hij werd wel gebruikt om suiker te raffineren. De pot werd opgegraven aan de Beukenbergweg en is een tweehonderdtal jaar oud. Meer informatie krijg je natuurlijk bij de Retroscoop zelf."