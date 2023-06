Jonge Duivels supporteren voor Belgian Cats in Israël

De Jonge Duivels, die donderdag met 0-2 een vriendschappelijke partij wonnen van Israël, kwamen vrijdagmiddag supporteren op het EK basketbal in Tel Aviv voor de Belgian Cats in de partij tegen Tsjechië. Bondscoach Jacky Mathijssen is met de Jonge Duivels in volle voorbereiding op het EK in Georgië dat op 21 juni van start gaat. Hopelijk volgen de Cats zo meteen het voorbeeld van de Jonge Duivels: winnen.(cpm)