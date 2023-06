Na conflict met jeugdspelers: Sporting Hasselt gaat op zoek naar overnemer

LEES OOK. Voorzitter en voltallig bestuur Sporting Hasselt bieden ontslag aan na conflict met ouders van jeugdspelers

Het persbericht luidt als volgt: “Er heeft donderdagavond een bijzondere algemene vergadering plaatsgevonden. Er werd kennis genomen van het ontslag van het volledige bestuur. Dit ontslag werd aanvaard. Er wordt nu op zeer korte termijn op zoek gegaan naar een overnemer om de werking van onze club verder te zetten. Het is de betrachting om ook volgend seizoen zowel voor de jeugd als voor het eerste elftal competitievoetbal aan te bieden. Zodra er evolutie is in het dossier zullen we hier openlijk over communiceren. Niet eerder.”