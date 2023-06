Samana Kerkhoven trekt naar het casino

Het casino was uitgerust met 9 verschillende spelen, een roulette, kleur bekennen, even of oneven, kop of munt enzomeer. Na een welkomwoord en een woordje uitleg mocht de veiligheidsagent het (nep-)geld binnenbrengen. De 51 deelnemers kregen elk hetzelfde bedrag waarmee ze konden gokken onder leiding van ervaren spelleiders. Of er gegokt werd? Sommigen verspeelden alles, anderen hielden een mooi bedrag over. De winnaar ging niet met lege handen naar huis, zij kreeg een mooie fruitkorf.Na de inspanning was het tijd voor een ijsje en als afsluiter nog een tas koffie.