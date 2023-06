Leerlingen van Don Bosco Helchteren plaatsen dressing

De leerlingen van 7BIH van Don Bosco Helchteren plaatsten op het einde van hun schoolcarrière een prachtig afgewerkte dressing. Het is een praktische en nuttige ervaring waar ze ongetwijfeld veel van hebben kunnen leren. Het monteren en plaatsen van meubels vereist vaardigheden op het gebied van meten, gebruik van gereedschap, het volgen van instructies en teamwork. Daarnaast hebben ze inzicht gekregen in het belang van planning, organisatie en nauwkeurigheid.

Het uitvoeren van zo'n project kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden, creativiteit en zelfvertrouwen. Het is geweldig dat de leerlingen deze praktische ervaring hebben kunnen opdoen en de voldoening hebben kunnen ervaren van het voltooien van een project waar ze trots op kunnen zijn. Het plaatsen van een dressing als eindwerk is ook relevant omdat het verband houdt met interieurontwerp en ruimte-optimalisatie. Dit kan de interesse en passie van de leerlingen voor dit vakgebied vergroten en hen inspireren om in de toekomst verder te gaan met gerelateerde studies of carrières.