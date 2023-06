Kaminski Group geeft meer uitleg bij overname KV Kortrijk: “Dit is het resultaat van een diepgaande studie”

Vincent Tan deed na enkele jaren KVK van de hand. De Maleisiër kocht de club in 2015 op voor zo’n 5 miljoen euro en lijkt die nu te verkopen voor een drievoud, exclusief bonussen. De supporters hunkeren naar betere tijden en willen de afgelopen regeerperiode van Tan zo snel mogelijk vergeten. Binnenkort zwaait de Kaminski Group de plak bij stamnummer 19. Op woensdagnamiddag brachten ze een bezoek aan de verzamelde pers in het Guldensporenstadion. Of zeg maar een bezoekje... Mikhail las snel de visie van de Kaminski Group voor en beantwoordde geen vragen. Nu geeft hij meer duiding bij de aankoop van KV Kortrijk. “Ik kan je vertellen dat we blij zijn dat we een overeenkomst hebben om KV Kortrijk over te nemen”, vertelt Mikhail Kaminski. “Voor ons is dit project niet iets vluchtig. Het loopt precies zoals we gepland hadden, want dit is een resultaat van een diepgaande studie. We zijn volledig tevreden met de huidige ontwikkelingen en staan nog steeds achter deze beslissing.”

© VDB

Griekse club

De Kaminski Group is redelijk onbekend. Vorig seizoen werden de Amerikanen gelinkt met een potentiële overname van het Engelse Everton en zaten ze ook rond de tafel met Atlético Madrid. Mikhail en zijn vader Maciek Kaminski zijn nieuw in het voetbalwereldje en willen een Europees clubnetwerk uitrollen. Voor de gesprekken met KV Kortrijk vonden er ook al onderhandelingen plaats met Panetolikos, een Griekse eersteklasser. Momenteel verblijven de nieuwe eigenaars van KVK in Griekenland. “Zoals iedereen ondertussen ook al weet, is het ook onze ambitie om een club in Griekenland te hebben”, aldus Mikhail. “We doen zaken met Panetolikos, de enige Griekse club waar we met spraken. Het is een specifieke situatie en daarom kan ik er voorlopig nog niet veel over kwijt. Meer details over deze overname zullen later bekendgemaakt worden, maar ook dat project is momenteel in volle gang.”

De klus is nog niet geklaard voor KVK. Een overnemer is er nu, maar er moet nog een nieuwe voorzitter, CEO en hoofdcoach gevonden worden. Daarnaast zouden inkomende versterkingen zeker geen overbodige luxe zijn. Morgen staat de eerste oefenwedstrijd van KVK op het programma. Het speelt een vriendschappelijke match tegen K.E. Wervik.