Koppel treft onheilspellende gast aan in hun woning: “Er gingen eerst heel wat rampscenario’s door mijn gedachten”

Vernalisa Rougeux en haar verloofde schrokken zich onlangs een bult toen ze terugkwamen van een uitje naar de winkel. Een ongewenste gast was door het hondenluikje gekropen en had het zichzelf gemakkelijk gemaakt op hun zetel. “Er gingen eerst heel wat rampscenario’s door mijn hoofd”, vertelt Rougeux. Het koppel moest - na heel wat paniekerig gejouw - een oplossing zoeken om hun huis weer vrij van ongedierte te maken. “Achteraf hebben we er nog goed mee gelachen”, aldus Vernalisa.