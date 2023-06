Britse inlichtingendienst: “Russische generaal bij Oekraïense aanval omgekomen”

Bij een Oekraïense aanval op een Russische commandopost in het oosten van Oekraïne is de Russische generaal-majoor Sergej Gorjatsjov op of rond 12 juni van dit jaar omgekomen. Dat meldt de Britse geheime dienst.

Gorjatsjov is de eerste Russische generaal die dit jaar sneuvelt in de oorlog in Oekraïne, maakt het ministerie van Defensie in Londen vrijdag bekend. Vorig jaar sneuvelden al enkele van zijn collega’s. Volgens de Britse informatie waren delen van zijn divisie betrokken bij het bloedbad in Boetsja, een voorstand van Kiev, vorig jaar.

LEES OOK. Het Oekraïense tegenoffensief verloopt moeizaam en de verklaring daarvoor is niet echt geruststellend

Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne, op 24 februari 2022, geeft het Britse ministerie van Defensie dagelijks updates over de situatie in Oekraïne. Daarvoor baseert het zich op informatie van de inlichtingendiensten. Moskou beschuldigt Londen van desinformatie.