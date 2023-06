Paus Franciscus heeft ziekenhuis verlaten na buikoperatie

Paus Franciscus heeft vrijdag het ziekenhuis verlaten. De kerkvorst lag sinds 7 juni in het Gemelli-ziekenhuis in Rome na een buikoperatie.

De 86-jarige paus vertrok om 8.45 uur uit het ziekenhuis in een rolstoel en werd begroet door een menigte gelovigen en journalisten die langs de ingang van het gebouw stonden. Zijn verklaringen beperkten zich tot een paar begroetingen en dankbetuigingen.

Franciscus moest vorige woensdag met spoed een openbuik- en buikwandoperatie onder volledige verdoving ondergaan. Na de ingreep was hij niet aan zijn bed gekluisterd. Vrijdag al hervatte hij zijn werk. Woensdagvoormiddag ontving hij de eucharistie in de privékapel van zijn suite. Zijn audiënties zijn wel tot 18 juni opgeschort.

De Argentijnse jezuïet heeft last van terugkerende medische problemen sinds hij Benedictus XVI opvolgde in 2013, toen deze aftrad en in december 2022 op 95-jarige leeftijd overleed. Franciscus heeft bij verschillende gelegenheden gezegd dat hij zou overwegen af te treden als zijn gezondheid het zou laten afweten, maar hij zei onlangs dat dit geen optie was.