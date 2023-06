Auto met vier festivalgangers op weg naar Graspop brandt volledig uit: “Gelukkig kan mijn moeder ons nog brengen”

Gregory Kimpe (33) was donderdagavond rond 21.45 uur onderweg naar Dessel voor het vierdaagse metalfestival Graspop. “Plots zag ik dat het lampje van mijn koelvloeistof begon te branden”, vertelt Gregory. “Ik voelde dat er iets niet juist was met de auto maar ik was op twee kilometer van de snelwegparking in Kruisem en dacht: dat haal ik nog wel. Plots kwam er echter rook van onder de motorkap. Ik reed op het tweede baanvak maar kon me gelukkig snel op de pechstrook zetten. Daar sloegen de vlammen er al uit.” (Lees verder onder de foto)

Gregory kon zijn auto net op tijd naar de pechstrook manoeuvreren. — © jof

Gregory probeerde zelf te blussen met het kleine blusapparaat in zijn auto. Iemand die vanop een nabijgelegen bedrijventerrein de vlammen zag, schoot met een grote brandblusser te hulp maar het was allemaal tevergeefs. De Dacia Duster brandde volledig uit stak zelfs het droge gras van de berm mee in brand.

“We moesten met twee teams blussen”, zegt officier Frank Vandewiere van brandweerpost Belgiek. “Een team zorgde ervoor dat de bermbrand zich niet verder verspreidde, een ander team bluste de auto. Eens het vuur ook in de wagen zat, ging het echter enorm snel. De oorzaak is wellicht een technisch defect.” (Lees verder onder de foto)

Door de autobrand vatte ook de berm vuur. — © jof

Gregory en de drie andere inzittenden bleven ongedeerd, hun kampeeruitrusting voor het komende weekend liep wel enige schade op. Een half gesmolten frigobox en enkele natte slaapzakken werden snel overgeladen in de auto van Gregory’s moeder. Hun festivalweekend afblazen voor een uitgebrande auto, dat was uiteraard geen optie. “Het is nu het tweede jaar dat we als vrijwilligers naar Graspop gaan, gelukkig moeten we pas morgen aan het werk”, aldus nog Gregory. “Vanavond had ik wel graag nog Bizkit Park gezien. Ze spelen pas om 1 uur, dat moet nog lukken!”