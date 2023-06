Meer dan 20.000 mensen op de vlucht door uitbarstende vulkaan op Filipijnen

De Mayon-vulkaan ligt in de oostelijke provincie Albay en spuwt al langere tijd as en sinds vorige week donderdag ook lava. Het Filipijnse seismologische instituut Philvolcs laat weten dat het alarmniveau op 3 blijft. Dat betekent dat een gevaarlijke uitbarsting binnen enkele weken of zelfs dagen mogelijk is.

Volgens het rampenagentschap zijn 38.000 mensen getroffen. Meer dan 20.000 van hen zijn ondergebracht in 27 evacuatiecentra.

De 2.462 meter hoge vulkaan is een populaire attractie bij toeristen. Het schouwspel van de vulkaan, die bekendstaat om zijn perfecte kegelvorm, heeft heel wat kijklustigen gelokt. De lokale toeristische dienst heeft een lijst gepubliceerd met locaties waar het veilig is om naar de vulkaan te kijken.

De Mayon is de voorbije 400 jaar meer dan 50 keer uitgebarsten. De laatste keer gebeurde dat in 2018. Ook toen moesten tienduizenden mensen geëvacueerd worden.