Wedstrijd tussen VS en Mexico ontaardt volledig: vier rode kaarten, ook Arteaga (KRC Genk) uitgesloten

De halve finale tussen de Verenigde Staten en Mexico in de Nations League is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig ontaard. Vier spelers pakten rood, waaronder ook KRC Genk-linksachter Gerardo Arteaga. De VS wonnen uiteindelijk met 3-0 en nemen het in de finale op tegen Canada.

Gerardo Arteaga begon in Las Vegas op de bank bij de Mexicanen en moest toekijken hoe Christian Pulisic de Amerikanen in de 37ste minuut op voorsprong trapte. Diezelfde Pulisic maakte er in de 46ste minuut ook 2-0 van.

De frustratie bij de Mexicanen groeide en halverwege de tweede helft ontaardde de wedstrijd volledig. Eerst kreeg César Montes rood nadat hij Folarin Balogun langs achter onderuit trapte, in het tumult dat ontstond werd ook Weston McKennie uitgesloten.

Arteaga mocht een kwartier voor tijd invallen, maar kon niet voorkomen dat Ricardo Pepi de Amerikanen op 3-0 bracht. De linksachter van KRC Genk stond uiteindelijk geen tien minuten op het veld. In de 86ste minuut kookte immers ook zijn potje over. Arteaga raakte betrokken in een opstootje met Sergino Dest, de ref uit El Salvador stuurde beide spelers van het veld.

Wat volgde waren twaalf minuten extra tijd, maar de ref had er al na zeven minuten genoeg van en floot af. De Verenigde Staten plaatsen zich voor de finale en treffen daarin Canada, dat met 2-0 te sterk was voor Panama. Mexico en Panama maken in een onderling duel uit wie derde wordt.

Arteaga zal er na zijn rode kaart niet bij zijn in die wedstrijd. Een eventueel zware schorsing kan ook gevolgen hebben voor zijn selectie voor de Gold Cup, die van 25 juni tot 17 juli plaatsvindt.

De rode kaarten voor Arteaga en Dest:

De eerdere rode kaarten voor Montes en McKennie: