Nieuw proces tegen Trump voor smaad start begin volgend jaar, enkele maanden voor presidentsverkiezingen

Kort nadat Trump in mei werd veroordeeld tot het betalen van miljoenen schadevergoeding voor seksueel misbruik en smaad, kondigde de schrijfster aan dat ze opnieuw juridische stappen zou ondernemen tegen de ex-president. De reden hiervoor waren de beledigingen die Trump tegen haar had geuit op CNN de dag na het vonnis.

Een jury in New York had op 9 mei geoordeeld dat Trump Carroll in 1996 had aangerand en seksueel had misbruikt in een luxewarenhuis in New York. De jury veroordeelde Trump (77) ook tot het betalen van zowat vijf miljoen dollar (ongeveer 4,6 miljoen euro) aan de nu 79-jarige schrijfster wegens smaad. Trump ging in beroep tegen het vonnis.

De dag na de uitspraak ontkende Trump op CNN opnieuw het verhaal van Carroll en zei hij dat de schrijfster het verzonnen had. Trump beweerde dat hij Carroll nooit had ontmoet en noemde haar een zottin.