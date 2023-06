Zesde etappe Ronde van Zwitserland ferm ingekort nadat enorme rotsmassa naar beneden komt, ook startplaats gewijzigd

De start van de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland wordt uitgesteld door de enorme rotsmassa die naar beneden is gekomen in het bergdorp Brienz. Ook wordt de rit ferm ingekort. Ruim 65 kilometer van de rit wordt geschrapt, twee hellingen van eerste en tweede categorie verdwijnen uit het parcours.

De landverschuiving in Brienz heeft grote gevolgen voor de koers, zo passeerde de Ronde van Zwitserland vandaag o.a. over de Albulapas. De koersorganisatie heeft serieus moeten ingrijpen, zo werd er 66,7 km van de rit geschrapt en er blijft nog 148,6 km over. De twee hellingen van 1ste (Albulapas) en 2de (Lantsch/Lenz) categorie zijn uit het parcours gehaald. De start verschuift naar Chur en is verlaat naar 12.30 uur.

Zo krijgen we een korte rit, veelal vlak met een heuvelachtige finale waarin het in de laatste 50 km constant bergop en bergaf gaat.