Spotify maakt einde aan contract met Harry en Meghan

Spotify heeft een einde gemaakt aan zijn contract met Archewell Audio, het productiebedrijf van de Britse prins Harry en diens echtgenote Meghan Markle. Dat gebeurde in onderling overleg, staat in een persbericht van de streaminggigant en van het koppel.

“Spotify en Archewell Audio hebben in onderling overleg beslist dat hun wegen scheiden en zijn trots op de reeksen die we samen gemaakt hebben”, staat in het persbericht. De bedoeling van de samenwerking was initieel om een aantal podcasts te maken. Vorig jaar werden er nog twaalf afleveringen gemaakt van Archetypes, een interviewreeks van Meghan met invloedrijke vrouwen. Maar Spotify maakt dus geen vervolg.

Het contract zou 20 à 25 miljoen dollar waard geweest zijn. Het was daarmee een van de meest lucratieve commerciële deals die het koppel afsloot toen het in 2020 afscheid nam van het Britse koningshuis en naar de VS verhuisde.

Exclusiviteit

Vorige week kondigde Spotify al een herstructurering van zijn podcastactiviteiten aan, waarbij ook 200 jobs werden geschrapt. Volgens verschillende Amerikaanse media zouden Harry en Meghan een uitweg gezocht hebben bij Spotify omdat ze podcasts als Archetypes niet meer exclusief op dat platform wilden aanbieden. Een andere bron van Variety stelt dan weer dat de productiviteit van Archewell Audio voor Spotify te laag lag.